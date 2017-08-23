Böse Stiefmütter
Folge vom 23.08.2017: Tödliches Rollenspiel
44 Min.Folge vom 23.08.2017Ab 12
Anita Smithey scheint in einer schrecklichen Ehe gefangen zu sein, bis Arbeitskollege Robert Cline der verzweifelten Frau zur Hilfe kommt. Der alleinerziehende Vater ist ein perfekter Gentleman und hilft Anita, ihrem Ehemann zu entkommen. Es dauert nicht lange, bis sich die beiden verlieben und heiraten. Zusammen wollen sie einen neuen Anfang inklusive Bilderbuchfamilie starten. Doch die heile Fassade fängt schnell an zu bröckeln: Als das Paar erste Eheprobleme hat, zeigt Anita ihr wahres Gesicht. Sie verwandelt das glückliche Heim in ein Horrorhaus. Und nun sind es ihr neuer Gatte und seine Kinder, die Hilfe brauchen, denn vor dem Zorn der Stiefmutter ist keiner sicher.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.