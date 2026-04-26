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Bones - Die Knochenjägerin

Der Mörder im Mittleren Osten

ATV 2Staffel 10Folge 19vom 26.04.2026
Der Mörder im Mittleren Osten

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 19: Der Mörder im Mittleren Osten

42 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Das Team um Dr. Brennan macht sich Sorgen um seinen geschätzten Kollegen Arastoo Vaziri, der auf einer Iranreise verschleppt worden ist. Hinter der Entführung steckt ein Politiker namens Majid Namazi. Dieser zwingt Arastoo dazu, seine Tochter zu obduzieren und zu beweisen, dass sie ermordet wurde. Die regierungstreuen Medien haben bereits die Nachricht verbreitet, dass die junge Frau einen tödlichen Unfall hatte.

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