Der Mörder im Mittleren OstenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 19: Der Mörder im Mittleren Osten
42 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Das Team um Dr. Brennan macht sich Sorgen um seinen geschätzten Kollegen Arastoo Vaziri, der auf einer Iranreise verschleppt worden ist. Hinter der Entführung steckt ein Politiker namens Majid Namazi. Dieser zwingt Arastoo dazu, seine Tochter zu obduzieren und zu beweisen, dass sie ermordet wurde. Die regierungstreuen Medien haben bereits die Nachricht verbreitet, dass die junge Frau einen tödlichen Unfall hatte.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen