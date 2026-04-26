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Bones - Die Knochenjägerin

Schmerzkekse

ATV 2Staffel 10Folge 20vom 26.04.2026
Schmerzkekse

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 20: Schmerzkekse

42 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Bei einer Taufe der Baptistengemeinde am Potomac River werden Leichenteile entdeckt. Brennan und ihre Kollegen können die menschliche DNA einer Frau namens Leslie Hodsoll zuordnen. Diese war in einem örtlichen Eisenwarenhandel tätig und sammelte für ihr Leben gerne Keksdosen. Noch immer beneiden sie viele um ihre exquisite Kollektion, die so einige Raritäten aufweist. Musste die Frau deshalb sterben?

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