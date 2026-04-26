Bones - Die Knochenjägerin
Folge 20: Schmerzkekse
42 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Bei einer Taufe der Baptistengemeinde am Potomac River werden Leichenteile entdeckt. Brennan und ihre Kollegen können die menschliche DNA einer Frau namens Leslie Hodsoll zuordnen. Diese war in einem örtlichen Eisenwarenhandel tätig und sammelte für ihr Leben gerne Keksdosen. Noch immer beneiden sie viele um ihre exquisite Kollektion, die so einige Raritäten aufweist. Musste die Frau deshalb sterben?
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen