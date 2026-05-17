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Bones - Die Knochenjägerin

Feuer und Flamme für den Feministenfeind

ATV 2Staffel 11Folge 12vom 17.05.2026
Feuer und Flamme für den Feministenfeind

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 12: Feuer und Flamme für den Feministenfeind

43 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Brennan und ihr Team werden zu einem komplett ausgebrannten Fahrzeug gerufen, in dem eine verkohlte Leiche liegt. Die Flammen haben nahezu alles zerstört, nur eine Kreditkarte ist heil geblieben. Bei dem Opfer handelt es sich um Emil Bradford, den Mitbegründer der Männerrechtsbewegung "Men Now". Der Mann hatte viele Feinde, jemand könnte sich an ihm gerächt haben.

Weitere Folgen in Staffel 11

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