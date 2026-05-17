Feuer und Flamme für den FeministenfeindJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 12: Feuer und Flamme für den Feministenfeind
43 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Brennan und ihr Team werden zu einem komplett ausgebrannten Fahrzeug gerufen, in dem eine verkohlte Leiche liegt. Die Flammen haben nahezu alles zerstört, nur eine Kreditkarte ist heil geblieben. Bei dem Opfer handelt es sich um Emil Bradford, den Mitbegründer der Männerrechtsbewegung "Men Now". Der Mann hatte viele Feinde, jemand könnte sich an ihm gerächt haben.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
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