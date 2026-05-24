Kein Lied mehr für die LeicheJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 16: Kein Lied mehr für die Leiche
42 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 16
Die forensische Anthropologin Dr. Temperance Brennan - genannt "Bones" - ist eine brillante Wissenschaftlerin, die gemeinsam mit dem Ermittler Seeley Booth am Jeffersonian Institute in Washington Mordfälle und Verbrechen untersucht, in denen meist nur ein paar Knochen übrig sind. So erfolgreich sie in ihrem Job ist - ihr Privatleben stellt sie immer wieder vor neue Herausforderungen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
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