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Bones - Die Knochenjägerin

Kein Lied mehr für die Leiche

ATV 2Staffel 11Folge 16vom 24.05.2026
Kein Lied mehr für die Leiche

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 16: Kein Lied mehr für die Leiche

42 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 16

Die forensische Anthropologin Dr. Temperance Brennan - genannt "Bones" - ist eine brillante Wissenschaftlerin, die gemeinsam mit dem Ermittler Seeley Booth am Jeffersonian Institute in Washington Mordfälle und Verbrechen untersucht, in denen meist nur ein paar Knochen übrig sind. So erfolgreich sie in ihrem Job ist - ihr Privatleben stellt sie immer wieder vor neue Herausforderungen.

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