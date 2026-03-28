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Bones - Die Knochenjägerin

Ziemlich böse Freunde

ATV 2Staffel 9Folge 22vom 28.03.2026
Ziemlich böse Freunde

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 22: Ziemlich böse Freunde

41 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Im Wald wird eine Leiche gefunden, die mit dem Phantomkiller in Verbindung zu stehen scheint. Bei den Ermittlungen findet das Team heraus, dass die Tote, Stephanie McNamara, eine sehr enge Beziehung zum letzten Opfer des Massenmörders hatte. Wird der Fall endlich die benötigten Hinweise liefern, um das Phantom zu enttarnen?

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