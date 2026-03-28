Bones - Die Knochenjägerin
Folge 22: Ziemlich böse Freunde
41 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Im Wald wird eine Leiche gefunden, die mit dem Phantomkiller in Verbindung zu stehen scheint. Bei den Ermittlungen findet das Team heraus, dass die Tote, Stephanie McNamara, eine sehr enge Beziehung zum letzten Opfer des Massenmörders hatte. Wird der Fall endlich die benötigten Hinweise liefern, um das Phantom zu enttarnen?
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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