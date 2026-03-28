Bones - Die Knochenjägerin
Folge 23: Das Drama in der Queen
43 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Der Trainer eines Schwimmteams wird tot in einem Brunnen aufgefunden. Brennan und Sweets übernehmen den Fall, da Booth sich auf eine Aussage vorbereiten muss. Sie finden heraus, dass das Opfer ein geheimes Doppelleben geführt hat. Im Jeffersonian fängt währenddessen eine neue Assistentin an, die Sweets zu gefallen scheint ...
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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