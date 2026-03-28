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Bones - Die Knochenjägerin

Das Drama in der Queen

ATV 2Staffel 9Folge 23vom 28.03.2026
Das Drama in der Queen

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 23: Das Drama in der Queen

43 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Der Trainer eines Schwimmteams wird tot in einem Brunnen aufgefunden. Brennan und Sweets übernehmen den Fall, da Booth sich auf eine Aussage vorbereiten muss. Sie finden heraus, dass das Opfer ein geheimes Doppelleben geführt hat. Im Jeffersonian fängt währenddessen eine neue Assistentin an, die Sweets zu gefallen scheint ...

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