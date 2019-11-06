Zum Inhalt springenBarrierefrei
Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Folge 2

sixxStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Folge 2: Folge 2

64 Min.Folge vom 06.11.2019

Die alleinerziehende Anna lebt mit ihrer Tochter auf nur wenigen Quadratmetern. Ein eigenes Schlafzimmer hat Anna nicht - sie schläft im Wohnzimmer auf einer durchgesessenen Couch. Das ist kein Zustand, findet Style-Expertin Janin Ullmann, und rückt mit tatkräftiger Unterstützung an, um Anna ein eigenes Reich zu zaubern. Die Herausforderung: Eine gemütliche Schlafnische soll ins Wohnzimmer integriert werden. Rechte: SIXX

