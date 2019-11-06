Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Folge 5

sixxStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Folge 5: Folge 5

60 Min.Folge vom 06.11.2019

Diese Woche reist unsere Home & Living - Expertin Janin Ullmann in die Nähe von Hanau, wo die 21-jährige Brasilianerin Heloisa zusammen mit ihrem Mann Alexander und ihrer 3-jährigen Tochter Alia lebt. Alexander hat sich bei Home & Living- Expertin Janin Ullmann gemeldet, um seine Frau mit einem stylischen Wohnzimmer zu überraschen. Wird es Style-Expertin Janin Ullmann schaffen, einen Hauch von Brasilien nach Hessen zu holen? Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!
sixx
Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!

Alle 2 Staffeln und Folgen