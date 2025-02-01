Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 3

DMAX Folge vom 01.02.2025
41 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 6

Thailand ist ein beliebtes Urlaubsziel für viele Schweden. Aber nicht alle Dinge, die Passagiere bei der Rückreise im Gepäck bei sich tragen, stoßen beim Zoll am Stockholmer Flughafen auf uneingeschränktes Wohlwollen. Dazu zählen auch Taschenlampen mit eingebauter Elektroschock-Funktion. Das illegale Souvenir aus Südostasien wird konfisziert. Und auf der Öresundbrücke verstricken sich zwei Norweger in Widersprüche. Die Männer haben angeblich Alkohol für eine Hochzeitsfeier eingekauft. Aber wann und wo die Party stattfinden wird, wissen sie nicht genau.

