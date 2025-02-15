Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 15.02.2025: Episode 7
41 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 6
Am Hafen in Stockholm tummeln sich viele junge Leute. Die Schülerinnen und Schüler wollen auf einer 24-stündigen Kreuzfahrt ausgelassen ihren Abschluss feiern. Haben die Party-Gäste Drogen im Gepäck? In Göteborg trägt ein Passagier aus Istanbul teuren Schmuck bei sich. Die Einkäufe sind deutlich mehr wert als 430 Euro. Deshalb hätte der Mann die Waren verzollen müssen. Und im Post-Terminal in Malmö nimmt das Sicherheitspersonal verdächtige Sendungen unter die Lupe. Die Pakete sind an verschiedene Personen in unterschiedlichen Landesteilen adressiert.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
