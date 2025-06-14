Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 14.06.2025: Episode 5
22 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 6
Die Guardia Civil hat in Bilbao im Handschuhfach eines Autos einen Umschlag mit einem großen Bündel Bargeld gefunden. Der Grenzbetrag von 10 000 Euro wurde zwar nicht überschritten, aber die Beamten dürfen auch niedrigere Beträge einziehen, wenn die Herkunft der Banknoten verdächtig erscheint. Am Hafen in Algeciras gerät der Fahrer eines Transporters in Erklärungsnot. Und in der Hauptstadt Madrid droht einem Passagier aus Bolivien Ungemach. Der Mann wollte Koka-Blätter nach Spanien einführen. Ab einer Menge von 2,5 Kilo könnte er dafür im Gefängnis landen.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
