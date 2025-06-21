Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 6

DMAX Folge vom 21.06.2025
Folge vom 21.06.2025: Episode 6

22 Min. Ab 6

Schamanische Rituale, ein Lieferwagen voller Luxus und verbotene Potenzmittel: Am Flughafen in Barcelona ist soeben ein Flieger aus Kolumbien gelandet. Spanische Grenzschützer führen einzelne Passagiere zur Gepäckkontrolle. Dabei geraten Flaschen mit zähflüssigem Inhalt ins Visier der Beamten. In Algeciras zieht die Guardia Civil gefälschte Markenartikel aus dem Verkehr. Das ist kein Einzelfall. Pro Jahr werden dort mehr als 200 000 Produkte beschlagnahmt – hauptsächlich Kleidung bekannter Modeunternehmen. Und in Madrid hat eine Zollbeamtin das letzte Wort.

