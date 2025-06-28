Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 28.06.2025: Episode 7
22 Min.Folge vom 28.06.2025Ab 6
Die Guardia Civil überprüft in Madrid die Papiere von fünf Hunden, denn der Transport von Haustieren unterliegt strengen Vorschriften. Die Grenzschützer sind misstrauisch, denn die Aussagen des Mannes, der die Vierbeiner zu ihren Besitzern bringen soll, werfen Fragen auf. In Bilbao hat ein Passagier aus Nigeria viele unverpackte, verdorbene Lebensmittel im Gepäck. Eine Beamtin entdeckt zudem ein verdächtiges Fläschchen. Und in Barcelona sorgen die Mitbringsel eines Paares für Gesprächsstoff. Bei den Pillen handelt es sich angeblich um Muntermacher für Hühner.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
