Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 02.11.2024: Episode 1
22 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 6
Am Flughafen in Barcelona riecht es nach Fisch. Die Lebensmittel in den Beuteln einer Dame aus Nigeria sind verdorben und voller Ungeziefer. Deshalb wird die Ware entsorgt. Am Airport in Madrid bittet man unterdessen die Passagiere eines Fliegers aus Havanna zur Zollkontrolle. Reisende aus Kuba haben oft Zigarren im Gepäck. Die Freimenge liegt bei fünfzig. Aber ein Mann trägt mehr als 300 Zigarren bei sich. Und am Hafen von Algeciras wird in dieser Folge ein Kühlfahrzeug mit einem mobilen Röntgenscanner durchleuchtet. Dabei kommen Betäubungsmittel zum Vorschein.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
