Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 09.11.2024: Episode 2
22 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 6
In Bolivien gelten Koka-Pflanzen als traditionelles Heilmittel. Die Blätter werden im Mund zu Kugeln geformt und gekaut. Aber die Einfuhr nach Spanien ist verboten. Deshalb ist am Flughafen Barcelona-El Prat in dieser Folge ein Bußgeld fällig. In der Hauptstadt Madrid erregen unterdessen Euro-Münzen aus China Verdacht. Das Geld wird an die Banco de España übergeben und dort auf seine Echtheit geprüft. Und am Hafen in Algeciras stoßen Grenzschützer bei einer Fahrzeugkontrolle auf leicht entzündliche Kühlmittel. Die Gase sind eine tickende Zeitbombe.
