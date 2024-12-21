Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 21.12.2024: Episode 8
22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Eine Eliteeinheit der Guardia Civil bereitet sich in den frühen Morgenstunden im Umland der spanischen Hauptstadt auf eine Razzia vor. Die Gesetzeshüter wollen eine Villa stürmen, die von mutmaßlichen Drogenhändlern als Umschlagplatz genutzt wird. Die verdächtigen Personen sind möglicherweise bewaffnet. In Barcelona trägt ein Passagier aus der Ukraine sehr viel Bargeld bei sich. Zollbeamte finden in der Jacke des Mannes umgerechnet 18 000 Euro. Und am Flughafen in Madrid sind in dieser Folge von „Border Control“ Steuern für Tabakwaren aus Kuba fällig.
