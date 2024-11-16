Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 16.11.2024: Episode 3
22 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12
Das Bild des Röntgenscanners zeigt im Koffer einer Reisenden aus Ecuador am Flughafen in Barcelona viereckige Objekte an. Dabei handelt es sich um Kokain. Die Frau wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Drogenschmuggel festgenommen. In Madrid konfisziert eine Zöllnerin unterdessen verdorbenen Fisch. Der Passagier hat zudem Maca-Knollen im Gepäck, denen eine potenzsteigernde Wirkung nachgesagt wird. Und am Hafen in Algeciras erschnüffelt ein Spürhund illegale Substanzen in einem Lkw. Die Drogen waren im Tank des Kühlsystems versteckt.
Genre:Dokumentation, Reality
