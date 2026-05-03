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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Ungarische Ungereimtheiten

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 7vom 03.05.2026
Ungarische Ungereimtheiten

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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze

Folge 7: Ungarische Ungereimtheiten

23 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Zwei Reisende aus Ungarn geraten am Flughafen Auckland ins Visier der Einwanderungsbehörde. Ihre widersprüchlichen Aussagen zu den Reiseplänen und positive Drogentests an ihrem Gepäck wecken Misstrauen. Während eine chinesische Passagierin versucht, nicht deklarierte Zigaretten einzuschmuggeln, werden am Flughafen Christchurch imposante Holzartefakte kontrolliert.

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