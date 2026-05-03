Ungarische UngereimtheitenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 7: Ungarische Ungereimtheiten
23 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Zwei Reisende aus Ungarn geraten am Flughafen Auckland ins Visier der Einwanderungsbehörde. Ihre widersprüchlichen Aussagen zu den Reiseplänen und positive Drogentests an ihrem Gepäck wecken Misstrauen. Während eine chinesische Passagierin versucht, nicht deklarierte Zigaretten einzuschmuggeln, werden am Flughafen Christchurch imposante Holzartefakte kontrolliert.
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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-8, Season 11-15: TCB Media Rights Ltd & © Season 5-8: Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: TCB Media Rights Ltd