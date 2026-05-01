Vegetarisches aus VietnamJetzt kostenlos streamen
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 9: Vegetarisches aus Vietnam
23 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Ein vietnamesischer Reisender führt nicht deklariertes Trockenfleisch und weitere Risikoprodukte ein. Im Postzentrum entdeckt der Zoll indes in einem vermeintlichen Fußschemel eine gefährliche Überraschung. Während ein chilenischer Passagier mit wenig Geld seine Freundin treffen möchte, bringt ein Südafrika-Urlauber außergewöhnliche Souvenirs mit.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-8, Season 11-15: TCB Media Rights Ltd & © Season 5-8: Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: TCB Media Rights Ltd