Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Folge 8: Geflügelte Passagiere
23 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Die Einwanderungsbehörde ist alarmiert: Eine Reisende aus China ist auf ihrem Passfoto kaum wiederzuerkennen - ihre Ohren sehen völlig anders aus. Ein Bierbrauset aus Kalifornien entpuppt sich als gefährliche Überraschung, und ein Passagier aus dem Libanon versteckt Zigaretten in seiner Unterwäsche. Zudem müssen farbenprächtige Insekten aus New York auf ihre Artbestimmung warten.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Border Patrol New Zealand - Einsatz an der Grenze
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:NZ, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-8, Season 11-15: TCB Media Rights Ltd & © Season 5-8: Videorechte: TCB Media Rights Ltd, Bildrechte: TCB Media Rights Ltd