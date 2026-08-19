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Border Patrol Südamerika

Border Patrol Südamerika: Gefährliche Mission

WELTFolge vom 19.08.2026
Border Patrol Südamerika: Gefährliche Mission

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Border Patrol Südamerika

Folge vom 19.08.2026: Border Patrol Südamerika: Gefährliche Mission

28 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Das Gepäck einer Passagierin weckt Verdacht - doch erst die Röntgenuntersuchung bringt Erschreckendes ans Licht. Ein junger Mann kehrt mit Übergepäck aus Europa zurück und reagiert aggressiv auf die Kontrollen. Gleichzeitig entdecken die Zöllner eine Lieferung Medikamente, deren Einfuhr ohne Genehmigung erfolgt. Jeder Fund kann den entscheidenden Hinweis auf ein weit größeres Netzwerk liefern.

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