Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Südamerika

Border Patrol Südamerika: Zoll auf vier Pfoten

WELTFolge vom 02.05.2026
Border Patrol Südamerika: Zoll auf vier Pfoten

Border Patrol Südamerika: Zoll auf vier PfotenJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Südamerika

Folge vom 02.05.2026: Border Patrol Südamerika: Zoll auf vier Pfoten

28 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Eine junge Kolumbianerin wirkt nervös - unter ihrer Kleidung verbirgt sich mehr, als sie preisgeben will. Währenddessen gerät eine britische Passagierin ins Visier der Beamten: Ihr Ausweis wirft Fragen auf, und ein zweiter Pass sorgt für noch mehr Rätsel. Auch ein Paar auf Inlandsreise gerät unter Verdacht - die Spürhunde wittern etwas Unerlaubtes.

Alle verfügbaren Folgen