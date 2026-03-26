Border Patrol Südamerika: Gestohlene IdentitätJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Südamerika
Folge vom 26.03.2026: Border Patrol Südamerika: Gestohlene Identität
30 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Am Flughafen von Santiago de Chile gerät die Anti-Drogen-Brigade in Alarmbereitschaft: Drei Touristen ohne Gepäck entpuppen sich nach einer Röntgenuntersuchung als Teil einer riskanten Schmuggeloperation. Zeitgleich sorgt eine Familie aus Hongkong für Aufsehen, als Unstimmigkeiten in ihren Pässen entdeckt werden. Und ein aus den USA abgeschobener Chilene gibt den Behörden Rätsel auf - was wird die Kontrolle ans Licht bringen?
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Genre:Reality, Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12