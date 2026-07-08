Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 13Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA
Folge vom 08.07.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 13
43 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
An der Grenze zwischen Texas und Mexiko prallen gegensätzliche Welten aufeinander. Grenzbeamte stehen vor der täglichen Aufgabe, Sicherheit und Menschlichkeit in Einklang zu bringen. In dieser Folge bittet eine von einer berüchtigten Gang aus Honduras vertriebene Familie um Asyl. Gleichzeitig decken Beamte einen großen Drogenschmuggel auf und stoßen bei einer Kontrolle auf ein perfides Schleusernetz, das von einer schwangeren Mutter angeführt wird.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: welt