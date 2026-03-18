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Border Patrol USA

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 14

WELTFolge vom 18.03.2026
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 14

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Border Patrol USA

Folge vom 18.03.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 14

44 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Die texanisch-mexikanische Grenze ist einer der sensibelsten Orte der Welt. Hier treffen Drogenkartelle auf den lukrativsten Markt der Erde. Die Doku begleitet Grenzbeamte an internationalen Brücken, die täglich über Schicksale entscheiden. In dieser Folge sorgt ein allein reisender Junge mit widersprüchlicher Geschichte für Zweifel, während zwei Schwestern nach einem gewalttätigen Zwischenfall festgehalten werden.

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