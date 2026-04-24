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Border Patrol USA

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 15

WELTFolge vom 24.04.2026
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 15

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Border Patrol USA

Folge vom 24.04.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 15

43 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

An der Grenze spitzt sich die Lage zu: In Hidalgo wird eine Brücke geschlossen, nachdem Dutzende Asylsuchende versuchen, die Warteschlange zu umgehen. An der Columbia-Solidarity-Brücke wecken zwei scheinbar harmlose Süßigkeitentüten in einer Plane den Verdacht der Beamten. Dazu ein ungewöhnlicher Asylantrag aus Kuba, der selbst erfahrene Grenzschützer kurz schmunzeln lässt - und dennoch klare Grenzen aufzeigt.

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