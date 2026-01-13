Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Afrikanische Zahnbürsten

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 16vom 13.01.2026
Afrikanische Zahnbürsten

Afrikanische ZahnbürstenJetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 16: Afrikanische Zahnbürsten

21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Am Flughafen von Detroit werden die Grenzschützer auf einen Mexikaner aufmerksam, der angeblich zu Besuch in der Stadt ist. Bei der weiteren Befragung wird schnell klar, dass der junge Mann keine glaubhafte Auskunft über seinen Aufenthalt geben kann. Derweil untersuchen die Kollegen in Boston das Gepäck eines Amerikaners, der gerade aus Afrika kommt. In seinem Koffer finden sie neben einigen Zahnbürsten auch Lebensmittel, die nicht ohne Weiteres eingeführt werden dürfen.

