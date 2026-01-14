Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

ProSieven MAXXStaffel 2Folge 19vom 14.01.2026
Folge 19: Heiße Liebe, heiße Ware

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Am Flughafen in Detroit nehmen die Grenzschützer eine Asiatin unter die Lupe, die kein Gepäck bei sich hat. Ihre Geschichte erscheint äußerst seltsam. Währenddessen kontrollieren die Kollegen eine Amerikanerin, die an der kanadischen Grenze abgewiesen wurde. Bei der Durchsuchung ihres Rucksacks finden die Beamten einige interessante Gegenstände.

