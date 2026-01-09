Ein Koffer voller SpritzenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 2: Ein Koffer voller Spritzen
21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Die Beamten kontrollieren eine junge Frau, die angibt, lediglich Kosmetikartikel in ihrem Gepäck mitzuführen. Als die Ermittler ihren Koffer öffnen, entdecken sie allerdings einige Spritzen. Währenddessen nimmt eine Kollegin am Flughafen von Boston ein Pärchen aus Vietnam ins Visier, das eine große Menge Bargeld dabeihat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited