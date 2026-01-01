Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 4: Eine Machete im Gepäck
20 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
In Chicago finden die Beamten eine Machete im Koffer eines Passagiers. Währenddessen überprüfen die Grenzschützer in Michigan eine alte Frau, die möglicherweise illegal in das Land einreisen möchte ...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited