Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 10: Haufenweise Uhren
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Am Flughafen von Boston wird ein nigerianischer Geschäftsmann zur Stichprobenkontrolle ausgewählt. Der Mann fühlt sich wegen seiner Hautfarbe diskriminiert, doch laut den Grenzschützern handelt es sich um eine reine Routinemaßnahme. Ein Paar aus Mittelamerika hat auf seiner Heimreise eine Menge Gepäck dabei. Die Beamten durchsuchen die Koffer und finden dabei einige Taschen voller Uhren. Handelt es sich dabei um echte Schmuckstücke oder lediglich um billige Fälschungen?
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited