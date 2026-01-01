Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Knapp bei Kasse

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 20vom 14.01.2026
Knapp bei Kasse

Knapp bei KasseJetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Folge 20: Knapp bei Kasse

20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Am Flughafen in New York halten die Beamten Ausschau nach Drogenschmugglern. Diesmal nehmen sie eine Frau aus der Karibik ins Visier. Aus ihrem Gepäck dringt ein seltsamer Geruch, dem die Ermittler nachgehen. Währenddessen bekommt es der Grenzschutz am Flughafen von Detroit mit einem Härtefall zu tun: Ein Mann aus Jamaika will offenbar für drei Monate in den USA bleiben. Doch dafür hat er lediglich 300 Dollar bei sich.

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

