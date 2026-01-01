Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 20: Knapp bei Kasse
20 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Am Flughafen in New York halten die Beamten Ausschau nach Drogenschmugglern. Diesmal nehmen sie eine Frau aus der Karibik ins Visier. Aus ihrem Gepäck dringt ein seltsamer Geruch, dem die Ermittler nachgehen. Währenddessen bekommt es der Grenzschutz am Flughafen von Detroit mit einem Härtefall zu tun: Ein Mann aus Jamaika will offenbar für drei Monate in den USA bleiben. Doch dafür hat er lediglich 300 Dollar bei sich.
