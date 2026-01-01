Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 14vom 13.01.2026
22 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Ein Südamerikaner behauptet, aufgrund einer Hochzeit in die USA einreisen zu wollen. Dabei verstrickt er sich jedoch in Widersprüche. Der Grenzbeamte nimmt den Mann daraufhin ganz genau unter die Lupe. Außerdem: Einem Mann wird wegen Waffenbesitzes die Einreise nach Kanada verwehrt. Doch als die Ermittler seinen Wagen durchsuchen, finden sie neben einem Kaninchen auch noch jede Menge Cannabis.

