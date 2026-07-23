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Born Famous - Fluch oder Segen?

Neuanfänge unter Druck

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 23.07.2026
Neuanfänge unter Druck

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Born Famous - Fluch oder Segen?

Folge 2: Neuanfänge unter Druck

99 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Zwischen Umzugschaos, Tic-Therapie und familiärem Druck versucht Summer Terenzi, sich von ihrer Mutter Sarah Connor zu lösen. Diego Pooth kämpft beim Pitch vor Ralf Dümmel und in der NDR-Talkshow für seinen Traum vom eigenen Start-up, während Josefine Scholl sich ihrer Vergangenheit stellt. Unterdessen sucht Gloria-Sophie Burkandt zwischen Schlagzeilen, Flirts und Familie nach echter Nähe.

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