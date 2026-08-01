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Born Famous - Fluch oder Segen?

Die Schattenseiten des Rampenlichts

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 13.08.2026
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Born Famous - Fluch oder Segen?

Folge 5: Die Schattenseiten des Rampenlichts

98 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Gloria-Sophie Burkandt kämpft in New York und Miami um ihre Zukunft als Model. Auch Josefine Scholl hofft nach Rückschlägen auf der Fashion Week auf ihre nächste große Chance als Model. Summer Terenzi erlebt auf Tour mit ihrer Mutter Sarah Connor die Schattenseiten des Rampenlichts und verfolgt ihre eigenen Karriereziele. Diego Pooth stellt sich mit seinem Start-up den kritischen Fragen von Investor Frank Thelen.

Alle Staffeln im Überblick

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