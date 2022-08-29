Staffel 1 Folge 1: Zweite Kassa SchreierJetzt kostenlos streamen
Brauch Ma Des?
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Zweite Kassa Schreier
50 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 6
Publikumsliebling Gery Seidl ist zurück auf PULS 4 – und das mit einer großen Mission. Er will Österreich mit einer großen Entrümpelungsaktion noch schöner machen. Wöchentlich holt er sich dafür drei Panel-Gäste ins Studio und nimmt sich Themen und Gegenstände vor, die sie und die Österreicher:innen so richtig stören. Egal ob Popcorn-Essen im Kino, Schlagermusik oder Verbotsschilder im Straßenverkehr – eine Frage besteht: Was darf in Österreich bleiben und was nicht? Mit dabei sind unter anderem Toni Polster, Stefano Bernardin, Elke Winkens, Angelika Niedetzky, Lydia Prenner-Kasper oder auch Meinrad Knapp und Hans-Peter Hutter.
Brauch Ma Des?
6
