Staffel 1 Folge 5: Politiker und SilikonbusenJetzt kostenlos streamen
Brauch Ma Des?
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Politiker und Silikonbusen
48 Min.Folge vom 26.09.2022
Brauch ma Politiker? Brauch ma Silikonbusen? Und was ist mit Apres-Ski? Gery Seidl und seine Gäste Jakob Seeböck. Angelika Niedetzky und Mat Schuh heben oder senken den Daumen.
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