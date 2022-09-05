Staffel 1 Folge 2: Bambi und Algen im BadeseeJetzt kostenlos streamen
Brauch Ma Des?
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Bambi und Algen im Badesee
49 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 6
Moderator Gery Seidl diskutiert in dieser Folge mit seinen Gästen Petra Frey, Serge Falck und "Dr. Bohl" Paulus, ob wir Dinge wie "Bambi" und Algen im Badesee wirklich brauchen...
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Genre:Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4