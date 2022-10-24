Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brauch Ma Des?

Staffel 1 Folge 9: Grünblinkende Ampeln und Mäusefallen

PULS 4Staffel 1Folge 9vom 24.10.2022
Staffel 1 Folge 9: Grünblinkende Ampeln und Mäusefallen

Staffel 1 Folge 9: Grünblinkende Ampeln und MäusefallenJetzt kostenlos streamen

Brauch Ma Des?

Folge 9: Staffel 1 Folge 9: Grünblinkende Ampeln und Mäusefallen

48 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 6

Gery Seidl ist zurück auf PULS 4 mit Dinge, die Österreich nicht braucht! – die Entschlackungskur unter den Comedy-Panelshows, der größte nationale Frühjahrsputz der TV-Geschichte: Ob dumpfer Sommerhit, lästiges Haustier, eh unzuverlässige Wettervorhersagen oder absurde Internettrends.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Brauch Ma Des?
PULS 4
Brauch Ma Des?

Brauch Ma Des?

Alle 1 Staffeln und Folgen