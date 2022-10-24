Staffel 1 Folge 9: Grünblinkende Ampeln und MäusefallenJetzt kostenlos streamen
Brauch Ma Des?
Folge 9: Staffel 1 Folge 9: Grünblinkende Ampeln und Mäusefallen
48 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 6
Gery Seidl ist zurück auf PULS 4 mit Dinge, die Österreich nicht braucht! – die Entschlackungskur unter den Comedy-Panelshows, der größte nationale Frühjahrsputz der TV-Geschichte: Ob dumpfer Sommerhit, lästiges Haustier, eh unzuverlässige Wettervorhersagen oder absurde Internettrends.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brauch Ma Des?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4