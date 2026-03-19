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Braunschlag 1986

Braunschlag 1986 (3/5): Der Gesandte

ORF1Staffel 1Folge 3vom 19.03.2026
Braunschlag 1986 (3/5): Der Gesandte

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Braunschlag 1986

Folge 3: Braunschlag 1986 (3/5): Der Gesandte

46 Min.Folge vom 19.03.2026

Der Braunschlager Hauptplatz wird zum Markt für Vergangenheitstouristinnen und Touristen: Breakdance, Jojos und alte Wahlreden inklusive. Matussek wartet auf eine besondere Begegnung. Im Hause Pfeisinger/Tschach eskaliert die Kinderbetreuung – bis das Kind verschwindet. Ronnie und Kevin treffen wieder aufeinander, alte Rivalitäten flammen auf. Pfarrer Ricardo gerät unter Druck, Dr. Feist in ein Bestattungsdilemma – und auf Tschachs Konto landet plötzlich viel Geld. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Simon Schwarz (Rainer Katzlbrunner) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Christopher Schärf (Ronnie) Manuel Rubey (Banyardi) Thomas Stipsits (Dr. Feist Jr.) Nora Waldstätten (Deborah Feist) David Miesmer (Kevin) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Stefan Gorski (Sigmund) David Wurawa (Priester Riccardo) Arthur Vischer (B.B.) Stefko Hanushevsky (Helfried) Martina Spitzer (Mucki) Gabriela Garcia Vargas (Ronda) Regie: David Schalko Drehbuch: David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm

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