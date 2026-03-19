Braunschlag 1986 (5/5): BlaxJetzt kostenlos streamen
Braunschlag 1986
Folge 5: Braunschlag 1986 (5/5): Blax
Will man einem Käufer das Geschäft vermiesen, dann beschädigt man am besten die Ware. Deshalb führt Tschach Schillingpreise in Braunschlag ein und eine Verordnung, dass Lokale nur mehr bis 18h offen haben dürfen. Das wohlgemerkt nachdem Pfeisinger BB seine Disco verkauft hat. Der Junginvestor schäumt. Auch Herta ist emotionalisiert, denn ihr geliebter Helfried hat ein unschönes Geheimnis. Vor den Toren Braunschlags üben die Alternativen den Aufstand wegen der Behandlung von Pfarrer Riccardo. Man merkt an allen Ecken und Enden: Die Party ist vorbei. Tschach zieht ganz unösterreichisch seine Konsequenzen und tritt zurück. Aber was nun? Braunschlag, quo vadis? Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Simon Schwarz (Rainer Katzlbrunner) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Christopher Schärf (Ronnie) Manuel Rubey (Banyardi) Thomas Stipsits (Dr. Feist Jr.) Nora Waldstätten (Deborah Feist) David Miesmer (Kevin) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Stefan Gorski (Sigmund) David Wurawa (Priester Riccardo) Arthur Vischer (B.B.) Stefko Hanushevsky (Helfried) Martina Spitzer (Mucki) Gabriela Garcia Vargas (Ronda) Regie: David Schalko Drehbuch: David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm
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