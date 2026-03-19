Braunschlag 1986 (4/5): Ein WunderJetzt kostenlos streamen
Braunschlag 1986
Folge 4: Braunschlag 1986 (4/5): Ein Wunder
In Braunschlag ist der Wurm drin. Nach verzweifelter Suche taucht Elfies Sohn bei BB auf. Der Junginvestor hat in ihm einen Jünger gefunden, der ihn bei seinem Ausverkauf von Braunschlag unterstützen soll. Wenn Kinder an der Macht sind, ist das nicht immer nur gut. Auch auf klerikaler Seite eskaliert es ordentlich, als Pfarrer Riccardo mit Wundmalen zusammenbricht. Bürgermeister Tschach muss einen Weg finden, die kleine Welt zu retten. Vorteil dabei: Er hat nichts zu verlieren. Redakteur Frosch recherchiert derweilen zu Ronda und erfährt Unglaubliches. Besetzung: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Raimund Wallisch (Reinhard Matussek) Simon Schwarz (Rainer Katzlbrunner) Stefanie Reinsperger (Polizistin Gerti) Erol Nowak (Polizist Hannes) Christopher Schärf (Ronnie) Manuel Rubey (Banyardi) Thomas Stipsits (Dr. Feist Jr.) Nora Waldstätten (Deborah Feist) David Miesmer (Kevin) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Stefan Gorski (Sigmund) David Wurawa (Priester Riccardo) Arthur Vischer (B.B.) Stefko Hanushevsky (Helfried) Martina Spitzer (Mucki) Gabriela Garcia Vargas (Ronda) Regie: David Schalko Drehbuch: David Schalko Bildquelle: ORF/Superfilm
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