Staffel 13Folge 14vom 06.11.2019
Folge 14: Britts Kreuzverhör: Heute kommt die Wahrheit ans Licht!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gino glaubt, dass seine Ex-Freundin Mandy mit einem anderen Mann geschlafen hat. Er hat während der Beziehung ein pikantes Handyvideo gefunden, das angeblich keinen Zweifel offenlässt. Mandy streitet allerdings alle Vorwürfe ab. Natascha hat noch eine Rechnung mit ihrem Ex-Freund Kai offen: Angeblich hat er sie beklaut! Kai sieht die Situation natürlich völlig anders. Kann Britt vermitteln? Rechte: Sat.1
