Staffel 13Folge 102vom 06.11.2019
Chaos pur: Ich vertraue Dir nicht mehr!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 102: Chaos pur: Ich vertraue Dir nicht mehr!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Carsten fand eines Morgens den String seiner Freundin Doreen an seiner Türklinke. Ein Nachbar hatte ihn dort aufgehängt, nachdem Doreen eine Nacht bei ihm verbracht hatte. Carsten will nun wissen, was genau passiert ist. Ein Lügendetektortest muss her und Carsten schwört: Kommt auch nur eine Lüge dabei heraus, kann Doreen endgültig ihre Koffer packen. Rechte: Sat.1
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1