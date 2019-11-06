Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 13Folge 62vom 06.11.2019
Ahnungslos: Bist Du stark genug für die Wahrheit?

Folge 62: Ahnungslos: Bist Du stark genug für die Wahrheit?

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Lügen, Fehler und Ungewissheiten! Oliver kämpft um seine Exfreundin und hofft sehr, dass er keinen Korb bekommt. Kosta und Manuela wollen nach seit 20 Jahren der Ungewissheit ihren Vater Harald endlich wiedersehen und ein für alle Mal Klarheit haben: Ist er wirklich ihr leiblicher Vater? Nadja hat ihre beste Freundin beklaut und dazu noch belogen. Bekommt sie eine zweite Chance? Rechte: Sat.1

