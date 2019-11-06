Staffel 13Folge 81vom 06.11.2019
Folge 81: Der große Mettkampf - Veganer gegen Fleischfresser!
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Mettkampf" bei Britt! Wer lebt gesünder: Alexandra, die "tatsächliche Lebensmittel" essen will und keine toten Tiere? Oder Manuela und Sven, die meinen, dass Fleisch für eine ausgewogene Ernährung unverzichtbar ist? Wessen Argumente sind überzeugender? Ein interessantes und hochaktuelles Thema bei Britt! Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1