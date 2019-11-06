Staffel 13Folge 94vom 06.11.2019
Britt
Folge 94: Ring frei: Fleischlust contra Gemüsewahn!
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Patrik ist "Strongest Man 2011" - und Veganer. Er ist überzeugt davon, dass Fleisch und Milch krank machen. Das glaubt Miriam überhaupt nicht: "Jeder Arzt weiß, dass man tierische Eiweiße braucht!" Die Tiere tun ihr zwar leid, das hält sie aber nicht davon ab, weiter Fleisch zu essen. Kann der vegane Starkoch Björn Moschinski Miriam vielleicht mit leckeren Gerichten überzeugen? Rechte: Sat.1
