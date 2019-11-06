Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1Staffel 13Folge 83vom 06.11.2019
Disco-Oma: Du bist einfach nur noch peinlich!

Disco-Oma: Du bist einfach nur noch peinlich!Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 83: Disco-Oma: Du bist einfach nur noch peinlich!

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Marikka geht regelmäßig feiern und nicht nur das: "Ich trinke, rauche und tanze bis zum Morgen!" Und das, obwohl sie schon 63 und mehrfache Großmutter ist! Auch die 72-jährige Ursula lässt keine Party aus - den Rollator gibt sie einfach an der Garderobe ab ... Das bringt Anna und Allessandro total auf die Palme: "Kein 20-Jähriger will neben einer Disco-Oma tanzen!" Party bis ins hohe Alter oder ab 50 nur noch die Enkel hüten? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen