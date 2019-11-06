Staffel 13Folge 65vom 06.11.2019
Staffel 13 Folge 65Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 65: Staffel 13 Folge 65
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Hill entschied sich früh für eine Karriere als Sängerin und gegen Kinder. Noch immer entzückt die 65-jährige Chanson-Sängerin ihr Publikum. Angelina findet das egoistisch hoch zehn. "Die Gesellschaft braucht Kinder" sagt auch Vanessa. Doch die Lebensmodelle der zwei jungen Mütter sind so verschieden, dass ein Diskussionsfeuer entfacht! Rechte: Sat.1
Britt
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1